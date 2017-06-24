В Україні вбили ще одного ветерана АТО

Колишнього бійця 25 окремої повітряно-десантної бригади з Дніпра Максима Бачинського вбили в поїзді Одеса-Костянтинівка, коли повертався з санаторію. Як інформує replyua.net, про це повідомляють в соцмережах знайомі бійця. Бачинський планував пройти курс лікування в одному з одеських санаторіїв, однак через день він вирішив повернутися додому. Свій вчинок він пояснив тим, що у нього виник конфлікт з одним із відпочиваючих з проросійськими поглядами, пише Днепрcity.
На вокзалі він відвідав волонтерський куточок. Волонтер, яка чергувала того дня, повідомила, що Бачинський згадував про конфлікт під час бесіди. Після цього він сів у потяг Одеса-Костянтинівка і зв'язок з бійцем обірвалася. Його тіло знайшли через кілька днів на перегоні Вільногірськ-Верхівцеве біля села Дубове.
Повідомляється, що у Бачинського нібито був конфлікт з пасажирами поїзда через проросійські погляди і його могли викинути з поїзда. У той же час слідчі розглядають версію самогубства в неконтрольованому стані. Рідні та знайомі загиблого запевняють, що він був релігійною людиною і прихильником здорового способу життя, тому не міг зробити такий вчинок.