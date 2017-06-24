Суд обрав запобіжний захід для Гужви

Сьогодні, 24 червня, у Шевченківському районному суді Києва було обрано запобіжний захід для головного редактора видання «Страна.ua» у вигляді арешту на наступні 2 місяці з можливістю внести заставу розміром 544 тисяч гривень, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Сторона звинувачення, яку представляла прокурор Олена Ковальчук, наполягала на тому, аби застава дрорівнювалла 1 тисячі мінімальних заробітних плат, що фактично складає більше 3 мільйонів гривень. Однак це прохання не було задоволено головуючим суддею.
Варто нагадати, що Ігорю Гужві висувають звинувачення у вимаганні. За даними правоохоронців, чоловік вимагав у одного з діючих політиків заплатити йому хабар за те, що він не поширюватиме про нього компрометуючі матеріали. Згодом генпрокурор Луценко опублікував в мережі відео, на якому головред Гужва отримував хабар від чоловіка Антона. Сам журналіст заперечує висунуті щодо нього звинувачення і заявляє, що оприлюднене Луценком відео було змонтовано. Крім того, Ігор Гужва повідомив, що до нього надходили погрози від радикалівця Дмитра Лінька.