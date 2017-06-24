Росіяни під час перетину кордону з Україною будуть надавати біометричні дані – Турчинов

У громадян Росії під час перетину кордону з Україною будуть відбирати біометричні дані, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на брифінгу після відкриття нового відділу прикордонної служби в Харківській області, інформує replyua.net.
Він підкреслив, що Держприкордонслужба України готується до пропуску громадян РФ за біометричними паспортами, а також до відбору у них біометричних даних «Прикордонники розраховують технічні деталі, розраховують, яка потрібна ще матеріально-технічна допомога, щоб, поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск за біометричними паспортами, при перетині будь-яким росіянином кордону відбирати у нього ідентифікаційні ознаки - або відбитки пальців, або сітківку ока. Ця технічна робота ведеться. Я сподіваюся, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо, протягом місяця, коли буде фінансування», - сказав Турчинов.
Він додав, що на сьогоднішній день у ДПСУ не вистачає технічних засобів, щоб ввести перетин кордону для росіян за біометричними паспортами, уникнувши утворення великих черг.