Громадяни Росії їздитимуть до України за біометричними паспортами

Найближчим часом громадяни Російської Федерації зможуть перетинати український кордон лише за біометричними паспортами, проходячи при цьому перевірку на контроль біометричних даних, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов на урочистому відкритті нового прикордонного відділу на Харківщині. Він зауважив, що на даний момент співробітники прикордонної служби аналізують всі технічні особливості цього процесу та встановлюють, яке технічне та матеріальне обладнання буде потрібно до тих пір, поки у Кабміні визначаються з питаннями введенням візового режиму з Росією. За попередніми задумами, під час перетину громадянами Росії українського кордону вони будуть проходити спеціальні перевірки для встановлення ідентифікаційних ознак: відбитки пальців чи сканування сітківки ока.
Однак про які саме терміни впровадження відповідних заходів йде мова, Турчинов не повідомив. Але інформацію про підготовку до таких інновацій підтвердив керівних Східного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Бідило, який зауважив, що наразі здійснюються спеціальні перевірки для встановлення, що саме з обладнання варто придбати.