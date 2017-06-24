На харківській ділянці кордону з РФ до кінця цього року планують завершити будівництво «стіни»

Інженерно-технічне облаштування держкордону на території Харківської області з Росією за проектом «Європейський вал» має бути повністю закінчено в 2017 році. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає replyua.net.
«У поточному році поставлено завдання і прикордонники готові її виконати, щоб ми весь харківський ділянку кордону повністю перекрили проектом Європейський вал. У цьому році Харківська область, потім - Луганська, Сумська. Такі наші плани і ми будемо наполягати, щоб фінансування було повним», - сказав Аваков на брифінгу в Харківській області в суботу.
Аваков уточнив, що на облаштування кордону в Харківській області планується направити в цілому 500 млн. грн. Крім того, проектом коригування бюджету, який позавчора затвердив парламент, додатково передбачається ще 300 млн. грн.. Глава МВС переконай, що це дозволить весь харківський ділянку кордону забезпечити інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, забезпечити інженерне облаштування, щоб жоден метр кордони не був без контролю прикордонників, наголосив Аваков.