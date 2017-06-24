валюта
СпецтемаКим Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

На харківській ділянці кордону з РФ до кінця цього року планують завершити будівництво «стіни»

На харківській ділянці кордону з РФ до кінця цього року планують завершити будівництво «стіни»
Інженерно-технічне облаштування держкордону на території Харківської області з Росією за проектом «Європейський вал» має бути повністю закінчено в 2017 році. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає replyua.net.

«У поточному році поставлено завдання і прикордонники готові її виконати, щоб ми весь харківський ділянку кордону повністю перекрили проектом Європейський вал. У цьому році Харківська область, потім - Луганська, Сумська. Такі наші плани і ми будемо наполягати, щоб фінансування було повним», - сказав Аваков на брифінгу в Харківській області в суботу.

Аваков уточнив, що на облаштування кордону в Харківській області планується направити в цілому 500 млн. грн. Крім того, проектом коригування бюджету, який позавчора затвердив парламент, додатково передбачається ще 300 млн. грн.. Глава МВС переконай, що це дозволить весь харківський ділянку кордону забезпечити інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, забезпечити інженерне облаштування, щоб жоден метр кордони не був без контролю прикордонників, наголосив Аваков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Снюхавшись» с Гужвой Сергей Лещенко перешел последнюю грань

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
8008

Социолог: не хочется это признавать, но украинцы и россияне останутся врагами еще долгие-долгие годы

Лев Гудков, известный российский социолог и директор Левада-Центра, в блоге на Новом времени пишет о том, что для россиян Украина останется врагом номер один еще много лет, и такое исследование (об

24 июн 2017
6251

Блогер: слушая инициативы Богомолец, начинаешь понимать, что здравый смысл отсутствует полностью

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook, когда человек в чем-то не разбирается, то всегда нужно прислушиваться к здравому смыслу. Сергей Марченко

24 июн 2017
5170

Военный эксперт: Путин не может отстраниться от власти только по одной причине

Владимир Путин, российский глава, никогда добровольно не покинет свой пост, и так произойдет лишь по одной причине – дело в том, что президент России уверен, что, как только он отстранится от власти,

Последние новости

Блогер: бизнес журналистов под маркой «честной и независимой журналистики» один из самых прибыльных в Украине

Блогер розповів про шизофренічну позицію «Самопомочі»

У Дніпрі активісти «Автомайдану» пікетували будинок Філатова

Вчені визначили несподівану причину головного болю та алергії

Нардепи від Самопомочі припинили голодування

Зі Львову вивезли вже 270 тон сміття

Казарін до продажних журналістів: гроші таки пахнуть

Влада Італії хоче засудити Путіна за гучною справою «Коза ностри»

В Україні вбили ще одного ветерана АТО

Казанський: «годувати Україну» більше не вийде, вугільну промисловість Донбасу зруйновано

Путін прибув до «Артеку» в анексованому Криму

Путін навідався на Кримський півострів

Бутусов: для росіян українці – не люди, їх можна убивати

Суд обрав запобіжний захід для Гужви

Росіяни під час перетину кордону з Україною будуть надавати біометричні дані – Турчинов

Громадяни Росії їздитимуть до України за біометричними паспортами

«Укрзалізниця» запроваджує послугу «квиток першої хвилини»

На харківській ділянці кордону з РФ до кінця цього року планують завершити будівництво «стіни»

В Донецьку проживає багато українських патріотів

В России прокомментировали решение Норвегии о дальнейшем размещении американских солдат

 Новости за день