В Донецьку проживає багато українських патріотів

Патріотично налаштованих до України людей в Донецьку багато, принаймні, не менше ніж ватанів - так там називають шанувальників «руського міра». Як передає replyua.net, про це інтернет-виданню «Апостроф» розповів житель столиці Донбасу, який втік з міста 2 місяці тому.
Настрій більшості жителів Донецька - «перманентний стрес, який вже став звичайним станом, до якого всі вже звикли». Надії на майбутнє - ніякої, «навіть у найзапекліших ватників». Казкам Захера (народне прізвисько ватажка «ДНР» Захарченка) ніхто не вірить.
За словами колишнього донеччанина, його рідне місто сьогодні - порожнеча. Зростає число людей, які нікому і нічому більше не вірять - ні Росії, ні Україні. Але є й нормальні, «меншість інакодумців». Вони вірять в повернення Донецька в лоно України. Але не тільки вони розуміють, що Донбас рано чи пізно знову стане українським. Навіть ті, хто з Росії це відчувають: вони не говорять «якщо зайдуть» ЗСУ - вони кажуть «коли зайдуть ВСУ». Для них завдання - «по максимуму зрубати гроші», поки ще місто в їх руках. Проукраїнські налаштованих людей в Донецьку багато. «Свого» просто нутром відчуваєш - по тому, що він говорить, а що обходить мовчанням. Навіть за окремими словами можна зрозуміти, хто перед тобою - нормальний донеччанин або ватан. Наприклад, якщо українську армію називає «ЗСУ», то тут відразу все зрозуміло.