Через голодування під Адміністрацією президента Оксана Сироїд потрапила до лікарні

Сьогодні вранці, 24 червня, віце-спікера Верховної Ради Оксану Сироід, яка протягом кількох днів голодувала біля адміністрації президента через протест проти бездіяльності влади з приводу вивозу сміття зі Львова, госпіталізували. Як інформує replyua.net про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.
«Оксану забрала «швидка» для госпіталізації. Ми її просто змусили поїхати, - сказав Березюк агентству. За його словами, у Сироід «низький тиск, низьке серцебиття, у неї низький цукор (2,8 ммоль-літр) і загострився панкреатит». На питання про своє самопочуття, Березюк відповів: «Я відчуваю себе на межі нижче норми. Вчора багато ходив і цукор впав. Зараз не ходжу».
Він також зазначив, що його дуже здивували київські лікарі: «Я ще такого не бачив. Такі всі круті, все роблять за домовленістю. Це просто катастрофа ». Щодо перспективи припинення голодування Олег Березюк відповів негативно. «Треба ще трохи допомогти», - сказав політик. Нагадаємо, на початку поточного тижня глава фракції «Самопомочі» Олег Березюк оголосив голодування в знак протесту проти бездіяльності влади з вивезення сміття зі Львова. Пізніше до акції приєдналися його однопартійці - Оксана Сироід і Тарас Пастух.