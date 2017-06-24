Спостерігачі ОБСЄ зафіксували вибухи і стрілянину біля власного патруля

Напередодні, 23 червня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ відвідали місто Золоте Луганської області, де зафіксували щільний обстріл зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів, який вівся з південно-західного напрямку. Як інформує replyua.net, про це йдеться в щоденному звіті Місії.
Патруль СММ в складі шести співробітників на двох броньованих машинах знаходився на території житлового району, на відстані близько 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів. Всі члени патруля перебували зовні автомобілів.
О 10:38 менш ніж за одну хвилину вони почули інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї (приблизно 50-100 пострілів), два вибухи, оцінені як постріли з міномета калібру 82 мм, і три постріли з автоматичного гранатомета типу АГС - все на відстані близько 100 метрів на південний схід. О 10:42 команда СММ чула три-чотири черги з великокаліберного кулемета, а потім численні постріли зі стрілецької зброї за 150-200 метрів на південний схід, - йдеться в звіті. Спостерігачі ОБСЄ розповіли, що одна куля пролетіла над їхніми головами так низько, що їм довелося пригнутися.