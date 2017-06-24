Польские власти закроют пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

Руководство Пограничной службы Польши настоятельно порекомендовало не продлевать срок действия пешеходного пункта «Угринов-Долгобычув», через который ранее можно было пересечь границу без транспортного средства, и этот пункт носил только экспериментальный характер.
Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление прозвучало от Якуба Логинова, представляющего инициативу «Пешеходные переходы». Логинов отметил, что ему пришло письмо от Люблинского воеводы с такой рекомендацией. В воеводстве заявили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы. Пограничная служба в ответ написала, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.
В письме также отмечается, что для пешеходов должны быть созданы исключительные условия инфраструктуры, но пока на пункте пропуска они отсутствуют. Более того, пограничники заявили, что пешеходный пункт сейчас не актуален – увеличилось число автобусов, пересекающих границу.