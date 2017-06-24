Жебривский назвал сроки для возможного урегулирования ситуации на Донбассе

Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации, считает, что прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины может наметиться уже осенью текущего года.
Как информирует replyua.net, такое заявление от Жебривского прозвучало в эфире телеканала 112 Украина. Глава администрации при этом подчеркнул, что ситуация меняется уже сейчас, поскольку во Франции выбрали нового президента Эммануэля Макрона, кроме того, в сентябре пройдут выборы в Германии, которые также могут повлиять на процесс урегулирования. «Мы имеем президента Макрона, который уже показал зубы как россиянам, так и Трампу. Также есть вопрос по поводу выборов в Германии в сентябре, и я думаю, когда они пройдут, этот процесс, можно ожидать большей динамики в переговорном процессе», заявил Жебривский.
Также он высказал мнение о том, что формат минских переговоров нужно было менять уже давно, однако такие изменения тормозит российская сторона. Глава администрации напомнил, что именно Россия приняла решение заблокировать обмен пленными. Напомним, что ранее в США заявили, что поддержат новый формат переговоров.