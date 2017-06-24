Эксперты рассказали, как вырастут цены в Украине до 2020 года

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, считает, что в условиях развивающейся экономики совершенно нормальным явлением бывают быстро растущие цены, поэтому до 2020 года инфляция в Украине продолжится.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Устенко подчеркнул, что в государствах с развитой экономикой годовая инфляция составляет один-два процента, однако в периоды мировых кризисов она ускоряется. К примеру, в 2008 году в европейских странах инфляция составила в среднем 3,4 процента, а в Украине – больше 22 процентов. По словам эксперта, к 2020 году уровень инфляции начнет снижаться, и через три года он составит около пяти процентов. «Главное не то, как растут цены, а как растет покупательская способность населения. При любой инфляции, если доход населения растет быстрее, инфляция не страшна», заявил Александр Паращий, директор аналитического департамента Concorde Capital.
Согласно официальным прогнозам, в этом году уровень инфляции в нашей стране превысит одиннадцать процентов, однако в следующем году инфляция понизится уже до семи процентов. В 2019 году эксперты прогнозируют инфляцию на уровне не выше шести процентов, а в 2020 году – всего 5 процентов. Эксперты уверены, что такие прогнозы вполне реальны в том случае, если экономика продолжит развиваться.