Названы страны, импортирующие самое большое количество украинского масла

Производство подсолнечного нерафинированного масла в Украине бьет все рекорды, и украинские производители постоянно наращивают объемы экспорта этого продукта в разные страны, однако главными потребителями украинского масла остаются Китай и Индия.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса, только за первые четыре месяца текущего года производство нерафинированного масла в нашей стране возросло на рекордные 42 процента – до 1,9 миллионов тонн. При этом в аграрном клубе отметили, что общий объем производства подсолнечного масла составил 4,4 миллиона тонн, что на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты подчеркивают, что увеличение производства связано с возросшим спросом на нерафинированное масло.
Китай и Индия при этом сейчас закупают около 43 процентов масла от общего объема, производимого в Украине. Объемы экспорта за первые месяцы 2017 года увеличились до 3 миллионов 900 тысяч тонн, и это на тридцать процентов больше аналогичного периода 2016 года.