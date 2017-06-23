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Комплексний тиск Вашингтону на Москву допоможе звільнити політв’язнів – посол України в США

Комплексний тиск Вашингтону на Москву допоможе звільнити політв’язнів – посол України в США
Український дипломатичний представник на території Сполучених Штатів Америки Валерій Чалий заявив, що комплексні методи тиску Вашингтону на Москву можуть сприяти звільненню українських політичних в’язнів, які й досі залишаються в російських в’язницях, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Такою думкою Чалий поділився в розмові з журналістами. Дипломат висловив свою вдячність США, зауваживши, що завдяки постійному тиску санкційних обмежень, юридичним зусиллям, політичному впливу та співпраці з неурядовими організаціями можливо досягти звільнення українців Олега Сенцова, Миколи Семени, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка та інших бранців російських тюрем. Також Чалий відмітив, що вже нині Російська Федерація нервово реагує на різкі заяви США. На його думку, це важлива складова для подальшого звільнення українців.

Крім того, Валерій Чалий, який був присутній в якості члена української делегації на зустрічі президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом, розповів, що це питання також піднімалося під час розмов двох глав держав. Паралельно з цим дипломати українського посольства в США продовжують роботу щодо залучення офіційних представників США та недержавних організацій до процесу звільнення полонених українців, додав Валерій Чалий.
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