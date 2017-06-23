Вдома у Гужви провели обшуки

У квартирі головреда Страна.ua Ігора Гужви, якого днем раніше було затримано правоохоронцями за підозрою у вимаганні, сьогодні, 23 червня, було проведено обшуки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднила заступниця Гужви Світлана Крюкова. За її словами, правоохоронці змогли знайти вдома у її керівника «лише візитки та 20 рублів», а також йому було вручено підозру. У ній зазначається, що головний редактор Страна.ua, а за сумісництвом і представник Опозиційного блоку, Ігор Гужва особисто погрожував нардепу-радикалівцю Дмитру Ліньку. Крюкова заявила, що затриманий взагалі нібито не бачився з парламентарем.
Варто відмітити, що раніше генеральний прокурор Ігор Луценко опублікував в мережі відео з камери спостереження, на якій зафіксовано як Ігор Гужва розмовляє з чоловіком по імені Антон на тему тих самих компрометуючих матеріалів про Дмитра Лінька, а згодом журналіст отримує від незнайомця хабар. Сам затриманий заявив, що відео було змонтовано і ніякі гроші він не брав, пропозиції чоловіка щодо співпраці відкинув, однак натомість «хтось таки зумів підкинути йому гроші».