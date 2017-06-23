Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Генерпрокурор Юрій Луценко заявив, що головний редактор видання Страна.ua, якого було затримано днем раніше за підозрою у отриманні хабара, наразі фігурує у ще одній кримінальній справі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, мова йде про несплату 17,7 мільйонів гривень податків. Відповідну інформацію Луценко оприлюднив сьогодні, 23 червня, під час брифінгу, який відбувся в Житомирі. Також Луценко заявив, що він не ознайомлювався з публікаціями Страна.ua, які компрометують парламентаря Дмитра Лінька. Тому генпрокурор і не збирається їх оцінювати. Однак Луценко наголосив, що якщо журналіст бере гроші за те, що не буде розповсюджувати якусь інформацію, то це є злочином, який називається вимаганням.
Варто нагадати, що минулого вечора в редакції видання Страна.uа правоохоронці провели обшуки та затримали головного редактора Ігора Гужву, звинувачуючи його у вимаганні 10 тисяч доларів за те, що він не опублікує матеріали, які можуть нашкодити одному з діючого представників політики. Згодом нардеп-радикал Дмитро Лінько повідомив, що редакція цього видання раніше шантажувала його.