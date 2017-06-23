валюта
СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко
Генерпрокурор Юрій Луценко заявив, що головний редактор видання Страна.ua, якого було затримано днем раніше за підозрою у отриманні хабара, наразі фігурує у ще одній кримінальній справі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, мова йде про несплату 17,7 мільйонів гривень податків. Відповідну інформацію Луценко оприлюднив сьогодні, 23 червня, під час брифінгу, який відбувся в Житомирі. Також Луценко заявив, що він не ознайомлювався з публікаціями Страна.ua, які компрометують парламентаря Дмитра Лінька. Тому генпрокурор і не збирається їх оцінювати. Однак Луценко наголосив, що якщо журналіст бере гроші за те, що не буде розповсюджувати якусь інформацію, то це є злочином, який називається вимаганням.

Варто нагадати, що минулого вечора в редакції видання Страна.uа правоохоронці провели обшуки та затримали головного редактора Ігора Гужву, звинувачуючи його у вимаганні 10 тисяч доларів за те, що він не опублікує матеріали, які можуть нашкодити одному з діючого представників політики. Згодом нардеп-радикал Дмитро Лінько повідомив, що редакція цього видання раніше шантажувала його.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
7456

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

Последние новости

Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Блогер розповів про екстравагантну спробу суїциду Путіна (відео)

Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Россияне захотели визовый режим с Украиной

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Скандал у Великобританії: принц Гаррі заявив, що не хотів би зайняти престол

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії

Савченко розповіла, кому в Раді показала середній палець

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

У ГПУ анонсували продовження «чистки Верховної Ради»

У Трампа з'явився новий ранковий ритуал, пов'язаний з Росією – ЗМІ

Вперше за чотири роки аеропорт Миколаєва прийняв літак

Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт

 Новости за день