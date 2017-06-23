Савченко розповіла, кому в Раді показала середній палець

В інтерв'ю журналістам позафракційний народний депутат Надія Савченко розповіла, що її вчорашній непристойний жест був адресований прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, про що інформує replyua.net.
«Я не вважаю, що варто говорити про конфлікт. Це був обмін жестами з Гройсманом. Під час розгляду бюджету було порушено процедуру регламенту, як завжди, і Володимир Гройсман хотів проштовхнути з корупційними закладками і неналежним фінансуванням деякі позиції, яких Україна зараз найбільше потрібні. Зокрема, під час війни у нас відсутня зовнішня розвідка, я про це говорила на комітеті з питань безпеки і оборони. Ситуація закінчилася тим, що це був обмін жестами. Глава уряду дозволив собі такий жест, який культурною мовою означає, що йому абсолютно байдуже, що думає парламент, він зробить по-моєму. Я йому у відповідь показала жест, який означає, що він помиляється, «по-вашому не буде, парламент треба поважати». Хочу сподіватися, що колись у ВР знайдеться відео, яке об'єктивно покаже, що трапилося. Якщо подивитися, я думаю, там можна побачити два жести від прем'єр-міністра і один жест від мене », - сказала Савченко.
Нагадаємо, вчора народний депутат Надія Савченко під час засідання Ради показала середній палець в сесійній залі.