Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про додаткову капіталізацію «ПриватБанку» на суму 38,5 млрд. гривень. Про це на брифінгу в п'ятницю розповів міністр фінансів Олександр Данилюк, інформує replyua.net.
Рішення про докапіталізацію прийнято за результатами аудиту, проведеного EY, і на підставі пропозицій Національного банку, а також рекомендацій Експертно-аналітичної ради. «За даними аудитора, якість кредитного портфеля виявилося гірше, ніж очікувалося на момент переходу банку в державну власність», - пояснив міністр. Збільшення капіталу відбудеться в два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Перший з них буде на суму 22.5 млрд. гривень. Монетизація цих облігацій не передбачена, тому Мінфін не очікує впливу на валютний курс і рівень інфляції.
Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк перейшов у державну власність, так як попередні власники довели його до неплатоспроможності. Міністерство фінансів і Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд. гривень. Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд. гривень, з яких на 9,8 млрд. гривень - у 2017 році.