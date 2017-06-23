валюта
СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.
Кабінет міністрів України прийняв рішення про додаткову капіталізацію «ПриватБанку» на суму 38,5 млрд. гривень. Про це на брифінгу в п'ятницю розповів міністр фінансів Олександр Данилюк, інформує replyua.net.

Рішення про докапіталізацію прийнято за результатами аудиту, проведеного EY, і на підставі пропозицій Національного банку, а також рекомендацій Експертно-аналітичної ради. «За даними аудитора, якість кредитного портфеля виявилося гірше, ніж очікувалося на момент переходу банку в державну власність», - пояснив міністр. Збільшення капіталу відбудеться в два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Перший з них буде на суму 22.5 млрд. гривень. Монетизація цих облігацій не передбачена, тому Мінфін не очікує впливу на валютний курс і рівень інфляції.

Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк перейшов у державну власність, так як попередні власники довели його до неплатоспроможності. Міністерство фінансів і Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд. гривень. Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд. гривень, з яких на 9,8 млрд. гривень - у 2017 році.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
7456

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

Последние новости

Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Блогер розповів про екстравагантну спробу суїциду Путіна (відео)

Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Россияне захотели визовый режим с Украиной

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Скандал у Великобританії: принц Гаррі заявив, що не хотів би зайняти престол

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії

Савченко розповіла, кому в Раді показала середній палець

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

У ГПУ анонсували продовження «чистки Верховної Ради»

У Трампа з'явився новий ранковий ритуал, пов'язаний з Росією – ЗМІ

Вперше за чотири роки аеропорт Миколаєва прийняв літак

Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт

 Новости за день