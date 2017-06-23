У ГПУ анонсували продовження «чистки Верховної Ради»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в найближчий час варто очікувати подання на ще одного парламентаря, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію очільник ГПУ озвучив сьогодні, 22 червня, під час візиту до Житомира, де він мав зустріч з регіональними прокурорами. Луценко зауважив, що на даний момент чистка українського парламенту не закінчиться і в найближчі дні варто очікувати ще одне повідомлення, а також «багатьох парламентерів порахують по осені». Крім того, генпрокурор наголосив, що головною ціллю відомства не є полювання за окремими політичними партіями чи фракціями. Він також додав, що яскравим прикладом того, що закон залишається одним для всіх, стали нещодавні подання щодо п’яти народних депутатів.
Варто нагадати, що раніше до Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко подав подання щодо зняття недоторканності п’яти парламентарів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, а також Масима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами однієї справи щодо видобутку бурштину.