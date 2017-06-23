Вперше за чотири роки аеропорт Миколаєва прийняв літак

Літак військово-морських сил України АН-26 здійснив посадку на аеродромі «Миколаївського міжнародного аеропорту». Це перший з 2013 року літак, який прийняв аеропорт, інформує replyua.net. Заступник директора аеропорту Сергій Філатов розповів в інтерв'ю журналістам, що для аеропорту - це хороша можливість випробувати його і оцінити поточні можливості.
«Нашою метою і завданням було - привести в порядок перон, смуги і все інше, щоб випробувати, щоб літаки з високопосадженими двигунами приземлилися, подивитися, як у нас смуга прийме. Такі експериментальні польоти. Ну, і щоб трошки життя загула на аеродромі», - розповів Сергій Філатов. При цьому, як зазначив він, прийом повітряних суден не стане фактором на користь видачі «Миколаївському міжнародному аеропорту» сертифіката аеродрому.
«Це ніяк не впливає, це більше практика для аеродрому, щоб побачити готовність і все інше. Це проміжні речі», - пояснив Сергій Філатов. Як повідомлялося раніше, в 2018 році з аеропорту «Бориспіль» до Берліна можна буде долетіти літаками німецької авіакомпанії-лоукостера Eurowings.