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Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт

Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт
Адвокати Ігоря Гужви, який є головним редактором видання Страна.ua, заявили, що вони збираються оскаржувати в суді рішення щодо затримання їхнього підзахисного, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Така позиція захисту Гужви обумовлена тим, що вони вважають нічне затримання в редакції видання неправомірним. Про це заявив адвокат Андрій Смирнов. Він повідомив, що з того моменту, як правоохоронці потрапили до приміщення офісу Страна.ua, адвокатів не допускали в редакцію взагалі. В зв’язку з цим правозахисники викликали поліцейських, аби ті задокументували факт недопуску адвокатів. Також вони подали та зареєстрували відповідну заяву за фактом перешкоджання діяльності адвокатів та порушення прав на захист особи.

Варто нагадати, що ввечері, 22 червня, було проведено обшук в редакції Страна.ua, головним редактором якого і є Гужва. В ході обшуків правоохоронці виявили велику суму грошей. Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, відомо, що Гужва вимагав у одного діючого політика, аби той заплатив йому 10 тисяч доларів за те, що він не оприлюднить компрометуючі щодо нього матеріали. Сам Гужва будь-які звинувачення відкидає і заявляє, що справа проти нього була сфальсифікована.
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