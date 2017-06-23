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У НБУ прийняли рішення про ліквідацію ще одного банку

У НБУ прийняли рішення про ліквідацію ще одного банку
Національний банк України, за пропозицією Фонду гарантування вкладів і фізичних осіб, прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Діамантбанк. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-службу НБУ. Як повідомлялося, кілька днів тому директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін заявив, що операція з передачі Діамантбанка ТАСкомбанку може бути зірвана через технічні причини.

«У нас дуже мало часу, щоб цю угоду Завершена або Незавершена. Ми повинні підписати документи про передачу сьогодні-завтра. Людина, який повинен підписати дозвіл на передачу, - у відпустці. Цей маленький момент ставить під сумнів угоду на 1 млрд. грн.», - сказав він. Ворушилін уточнив, що 23 червня завершується термін роботи в банку тимчасової адміністрації, тому в разі зриву угоди по передачі Діамантбанку приймаючому банку Діамантбанк повинен бути спрямований на ліквідацію.

Як уточнили агентству в прес-службі ФГВФО, приміщення центрального офісу Діамантбанку є пам'ятником архітектури, тому передачу нерухомості з його балансу на баланс ТАСкомбанку повинен підписати чиновник з київського відомства по архітектурі, який зараз перебуває у відпустці. Як повідомлялося, ФГВФО визначив ТАСкомбанк, що належить екс-голові Нацбанку України Сергію Тігіпку, який приймає банком при виведенні з ринку Діамантбанку.
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