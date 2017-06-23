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В держзамовленні на наступний рік передбачено мінімум 10 «Оплотів» - Турчинов

В держзамовленні на наступний рік передбачено мінімум 10 «Оплотів» - Турчинов
Під час формування державного оборонного замовлення на наступний рік повинна бути передбачена закупівля для Збройних сил України партії основних бойових танків (ОБТ) «Оплот». Як передає replyua.net, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, головне завдання, яке ставиться зараз перед Міністерством оборони і перед Оборонпромом, щоб вже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. «У державному оборонному замовленні на наступний рік ми передбачаємо мінімум 10 танків «Оплот», щоб одна рота у нас була повністю укомплектована », - сказав Турчинов на брифінгу в Харкові в п'ятницю.

Після цього, продовжив він, варто очікувати перехід Збройних сил України на нові українські танки.» Танк показав себе як один з кращих, безумовно, коли ми перевіримо його в бойових умовах, завод буде його доопрацьовувати, покращувати, так, що у нього практично не буде конкурентів. Так я уявляю у всякому разі і на це сподіваюся», - додав він. Створений ХКБМ ім.. Морозова на замовлення Міноборони України танк БМ «Оплот» прийнято на озброєння ЗСУ в травні 2009 року, Міністерство оборони України в тому ж році замовило 10 танків «Оплот-М», проте до військ були поставлені два танка, а контракт зірвався через відсутність фінансування в наступні роки.
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