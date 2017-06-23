Словно под диктовку Грищенко: украинские СМИ не обратили внимание на очередную победу Украины

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Популярный украинский журналист и блогер у себя в Facebook пишет о то, что, как и следовало ожидать самые рейтинговые украинский издания, среди которых и «Украинская правда» не заметили или осознанно не обратили внимания на то, что ЕС снова продлил санкции против России. Недаром в Брюссель летал украинский президент и команда украинских дипломатов.Как пишет блогер, это произошло вчера вечером и об этом в своем Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк. «Конечно, у нас много «важных» событий, которые не сравнятся с противодействием агрессору: мусор, Гужва, взрыв, дождь... Верной дорогой идут господа-редакторы новостей», – написал Виктор Уколов.Он напоминает, что сегодня не помешало бы вспомнить, как отрабатывали московский темник некоторые «эксперты» ровно год назад. В частности, далеко не безызвестный украинский дипломата, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, который примерно год назад уверял, что Украине не стоит рассчитывать на то, что европейцы и дальше будут продлять санкции против России, мол годовые санкции 2016 года – будут последними.