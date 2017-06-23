Турчинов анонсував прийняття найближчим часом закону про реінтеграцію

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Новий законопроект про реінтеграцію Донбасу направлять в Раду відразу після того, як його розгляне Рада національної безпеки і оборони України. Його засідання планується найближчим часом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов «Закон готовий, зараз експерти з питань безпеки та правознавці відпрацьовують окремі його деталі, і найближчим часом, ви знаєте, що президент вже повернувся з дуже важливою закордонного відрядження, у нас буде проведено РНБО і після схвалення цього закону членами Ради нацбезпеки та оборони, він буде направлений президентом до Верховної Ради», - сказав він журналістам.Турчинов додав, що сподівається на прийняття Верховною Радою цієї законодавчої ініціативи ще на поточній сесії. «Я дуже сподіваюся, що депутати, які налаштовані на те, щоб не тільки відпочивати, але й попрацювати, все-таки зможуть його прийняти ще на цій сесії. Я їх про це дуже прошу», - додав Турчинов.Згідно з календарним планом Верховної Ради, останнє пленарне засідання поточної, 6-й, сесії 8-го скликання відбудеться 14 липня поточного року.