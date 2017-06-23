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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Экс-регионал вступился за днепровскую «ватницу», – политолог

Экс-регионал вступился за днепровскую «ватницу», – политолог
Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление одиозного нардепа, лидера партии «За життя!» Евгения Мураева, которые совсем недавно высказал свое неудовольствие тем, что жительнице Днепра выписали штраф за георгиевскую ленту, которая согласно законодательства Украины запрещена. «Этот случай с гвардейской лентой в Днепропетровске наглядно демонстрирует всю несвободу украинского общества и удушливость его атмосферы», – заявил Мураев.

Как пишет Голобуцкий, про удушливость Мураев с его «русским духом» молчал бы, и тем более про «несвободу». «В любимой России он бы уже давно парашу нюхал, если бы рискнул наехать на режим», – написал политолог.

Он добавляет, что вообще забавная получается ситуация: Мураев думает, что демонстративно употребляя вместо «колорадской ленты» «гвардейскую», а вместо «Днипро» ну или хоть «Днепр» - «Днепропетровск», демонстрирует мощную оппозиционность и принципиальность, а по факту это просто тупость и клиническая неспособность запомнить простые слова.
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