Внаслідок вибуху в центрі Києва було пошкоджено фасади будівель та автомобілі

На вулиці Тургенєвській у Києві, що у центральній частині української столиці, прогримів вибух в автомобілі. Водій отримав пошкодження, інформує replyua.net. За попередньою інформацією очевидців, вибух стався у машина Toyota Land Cruiser. Сам автомобіль отримав незначні пошкодження з передньої частини. За інформацією очевидців, водій живий.
За уточненнями прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракала, вибух стався на перехресті вулиць Тургенєвській та Полтавській. «Постраждав підприємець 1970 року народження.. Вибух стався, коли він сів в автомобіль. Зараз лікарі надають йому медичну допомогу на місці. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує», - зазначив Тракало.
В результаті інциденту пошкоджені сусідні машини і фасади будівель. На даний момент на місці працюють експерти з собаками. Проводять опитування очевидців. За інформацією свідків, вибух стався через вибухівки, яку підклали під машину. Перехожі стверджують, що бачили чоловіка який це робив. Також очевидці події передали правоохоронцям відеоматеріали вибуху і опис злочинця. Одна зі свідків пояснила, що зловмисник, після того як заклав вибухівку, наказав перехожим тікати і сам зник.