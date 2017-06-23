Російський історик розповів про найбільше досягнення Порошенка в США

Зустріч президентів Петра Порошенка і Дональда Трампа в Вашингтоні поховала всі розмови про новий формат російсько-американських відносин за спиною України. Так російський історик, опозиціонер Андрій Піонтковський прокоментував InfoResist результати візиту глави української держави в США, передає replyua.net.
«Припинився балаканина про новий російсько-американський формат переговорів щодо України, який досить активно підтримувався в Вашингтоні і в Москві. Це була дуже небезпечна ініціатива переговорів за спиною України. Причому, мова йшла про парламентерів з обох сторін: з боку Росії це міг бути Сурков - прекрасний варіант, військовий злочинець Сурков - і який-небудь агент з американської сторони. Під час цього візиту Порошенко вдалося щось пояснити і цей план поховати. Про нього вже більше не говорять», - зазначив Піонтковський. Крім того, експерт вважає, що важлива не тривалість зустрічі, яку так активно обговорює преса, а те, які заяви після неї зробив Білий дім.
«Нехай скептики уважно почитали заяву, яку зробив Трамп, а не розповідають, що нічого не вдалося», - зробив висновок експерт.