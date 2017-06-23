Премьер пояснил, как будет расти минималка в Украине

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что больше резкого повышения минимальной зарплаты уже не будет, поскольку в этом случае можно нанести большой вред экономике.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление от премьера прозвучало в ходе Часа вопросов к правительству. «Мы понимаем, что нужно поддерживать баланс между тем, что мы сможем сделать, и тем, что может обработать национальная экономика. Бизнес должен получить возможность выплачивать такую заработную плату. Поэтому дальнейший рост будет более плавным, чтобы не сорвать инфляцию, чтобы не остановить экономический рост», отметил премьер-министр.
Напомним, что 1 января этого года минимальная зарплата в Украине увеличилась ровно в два раза, до 3,2 тысяч гривен. В мае также повысились и пенсии. Следующая индексация запланирована на декабрь текущего года. Ранее Павел Розенко, вице-премьер, отмечал, что с начала 2017 года правительство могло повысить минималку даже не до 3,2 тысяч, а до пяти тысяч гривен.