На украинский рынок заходит еще один лоукостер

Павел Рябикин, директор международного аэропорта «Борисполь», рассказал о заходе на украинский рынок еще одного лоукостера – Eurowings, который совсем скоро начнет совершать полеты по маршруту Киев-Берлин. Как передает replyua.net, такое сообщение появилось на странице Рябикина в Фейсбуке.
«Со следующего года лоукост-перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев – Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф», отметил директор аэропорта. По его словам, накануне были проведены переговоры с представителями компании, и они назвали работу «Борисполя» «эффективной», а также отметили значительное улучшение качества предоставляемых услуг.
«Мы услышали положительные отзывы о разработанной нами публичной оферте, которая, по их мнению, даёт существенные возможности для развития авиакомпаний, работающих по лоу-кост модели», добавил Рябикин. По его словам, рейс Киев-Берлин станет еще одним достижением аэропорта.