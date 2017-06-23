У Львові знайшли район, де регулярно вивозять сміття (фото)

У місті Львові поруч з будинком міського голови Андрія Садового сміттєві баки фактично порожні, а весь елітний район недалеко від Шевченківського гаю чистий і прибраний, інформує replyua.net. Крім того, сміттєві баки в районі між вулицями Лисенка та Борошняний не заповнили навіть на половину. Місцеві жителі не скаржаться - сміття регулярно зникає з контейнерів, пише ZIK.
Табличка на смітниках свідчить про те, що ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» вивозить ТПВ кожен день з 7: 00 до 13: 00». І це саме тоді, коли весь Львів тоне в смітті, на деяких вулицях відходи не вивозять тижнями, а то й місяцями, а сам мер закликає центральну владу ввести надзвичайний стан. До слова, два смітника на вулиці Рудницького, на якій донедавна жив Андрій Садовий, вже перетворилися в гори і з вікон його колишньої квартири все це видно.
В загальному у Львові не вивезено 8,5 тисяч тон сміття. Через це ситуація виглядає цікаво і неоднозначно. Виходить, що біля свого будинку мер може прибрати сміття, а про решту жителів Львова, напевно, повинен думати прем'єр разом з президентом. Напевно, львів'янам треба привозити відходи в цей район - звідси його вивозять щодня.