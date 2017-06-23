Киев назван одним из самых дешевых городов для иностранных туристов

Сотрудники компании Mercer составили рейтинг самых дешевых городов для иностранных туристов, и украинская столица вошла в Топ-50. Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время составления рейтинга специалисты брали во внимание питание в недорогих кафе и ресторанах, а также стоимость проживания в городах. В рейтинг попали более двухсот городов, расположенных в разных точках мира, и Киев оказался на 46-ой позиции. Эксперты подчеркнули, что в рейтинге оказались лишь те города, которые популярны с точки зрения туристического направления. Лидером рейтинга стал Тунис – это самый дешевый город для туристов. Также в Топ-10 специалисты включили Минск в Беларуси, Карачи в Пакистане, Сараево в Боснии и Герцеговине, Монтеррей в Мексике, Тбилиси в Грузии, Блантайр в Малави, Виндхук в Намибии, Скопье в Македонии и Бишкек в Киргизии.
Также эксперты рассказали и о городах, посещение которых обойдется дороже всего. Сотрудники компании не рекомендуют бюджетным туристам посещать Сингапур, Цюрих, Токио, Гонконг. А вот самым дорогим городом, как ни странно, оказалась Луанда – столица Анголы. Здесь самые дорогие рестораны и гостиницы.