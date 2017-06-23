У Вашингтоні закликали РФ вплинути на бойовиків та не залякувати спостерігачів ОБСЄ



Офіційний Вашингтон закликав Москву вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на Донбасі з метою припинення ними залякування і насильства по відношенню до членів місії ОБСЄ. Про це заявила представник Державного департаменту



Науерт також додала, що останній з таких інцидентів з переслідуванням, погрозами і пострілами в бік автомобілів місії ОБСЄ стався 20 червня. За її словами, перед цим в квітні поточного року загинув громадянин США, який служив парамедиком в СММ, коли його транспортний засіб було підірвано на території, контрольованій сепаратистами.



«Звергаємося із закликом до Росії використовувати свій вплив, щоб припинити цю кампанію залякування і виконувати її зобов'язання щодо забезпечення вільного, безперешкодного та безпечного доступу для спостерігачів ОБСЄ», - заявила Науерт. Вона також наголосила на необхідності досягнення стійкого і довгострокового припинення вогню «для полегшення людських страждань і створення простору для прогресу в реалізації Мінських домовленостей».

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Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев Офіційний Вашингтон закликав Москву вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на Донбасі з метою припинення ними залякування і насильства по відношенню до членів місії ОБСЄ. Про це заявила представник Державного департаменту США Хізер Науерт, передає replyua.net з посиланням на Укрінформ. «США дуже турбують факти зростання насильства та переслідування на Донбасі у зв’язку із діяльністю підконтрольних Росії сепаратистів, які відбуваються по відношенню до беззбройних цивільних членам СММ ОБСЄ», - зазначила вона.Науерт також додала, що останній з таких інцидентів з переслідуванням, погрозами і пострілами в бік автомобілів місії ОБСЄ стався 20 червня. За її словами, перед цим в квітні поточного року загинув громадянин США, який служив парамедиком в СММ, коли його транспортний засіб було підірвано на території, контрольованій сепаратистами.«Звергаємося із закликом до Росії використовувати свій вплив, щоб припинити цю кампанію залякування і виконувати її зобов'язання щодо забезпечення вільного, безперешкодного та безпечного доступу для спостерігачів ОБСЄ», - заявила Науерт. Вона також наголосила на необхідності досягнення стійкого і довгострокового припинення вогню «для полегшення людських страждань і створення простору для прогресу в реалізації Мінських домовленостей».