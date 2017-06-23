Все подробности задержания главреда «Страны»

Накануне, 22 июня, в украинской столице был задержан Игорь Гужва, главный редактор «Страны». Как информирует replyua.net, подробности этого задержания стали известны от Юрия Луценко, генерального прокурора Украины, который написал о происшедшем на своей странице в Фейсбуке.
Генпрокурор при этом отметил, что у сотрудников правоохранительных органов имеются неопровержимые улики против Гужвы. «Доврался, наконец-то, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», написал генпрокурор. Гужва вскоре также прокомментировал задержание, и написал о нем на странице Елены Лукаш, бывшего министра юстиции, в Фейсбуке.
«Сегодня около девяти часов вечера ко мне в офис ворвались люди. Они представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно», отметил главред. По его словам, властям просто надоела «Страна», и они сфабриковали дело, чтобы упрятать его за решетку.