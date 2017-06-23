Скромный депутат из Закарпатья приобрел авто за 2,5 миллиона гривен

Владислав Поляк, очень скромный «периферийный» депутат Закарпатского облсовета выложил два с половиной миллиона гривен за новенькое авто - Toyota Land Cruiser VDJ200, которое появилось на украинском авторынке в этом году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом стало известно из сообщения самого депутата об изменении имущественного состояния. Автомобиль был приобретен 24 мая в Сервисном центре «Диамант» за 2 миллиона 535 тысяч гривен. Так как данное сообщение было подано только 22 июня, Поляк нарушил закон о предотвращении коррупции, в котором говорится, что в случае существенного изменения имущественного состояния, декларант должен оповестить об этом в течение десяти дней с момента получение дохода или приобретение имущества. Судя по всему, Поляк уже давно не бедствует.
В декларации за прошлый год он указал большой садовый дом, огромный жилой дом, также в его владении несколько земельных участков, кафе, магазин, автомойка и торговый центр. В декларации были указаны пять дорогих транспортных средств и ценное движимое имущество. При этом годовой доход Поляка и его жены составил чуть больше миллиона гривен.