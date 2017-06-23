Президент: сейчас Евросоюз и Украина ближе друг к другу, как никогда

Петр Порошенко, украинский глава, заявил о том, что последние несколько недель стали абсолютной победой Украины в том, что касается ее сближения с Европой.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от президента в Брюсселе, во время его встречи с Дональдом Туском, главой Европейского совета. «Украина и Европейский союз намного ближе друг к другу, чем когда-либо до этого. Никогда у нас не было такого уровня доверия, такого уровня сотрудничества и такого уровня поддержки», подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, Украина приложит все усилия, чтобы выполнить критерии по Ассоциации с Евросоюзом, а также продолжит внедрение реформ, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и продолжающимися военными действиями в восточных регионах.
Нужно отметить, что во время этой встречи Дональд Туск заявил, что Украина делает большие успехи, однако за свои достижения она вынуждена была заплатить кровью и тяжелым трудом. Напомним, что саммит лидеров ЕС в Брюсселе открылся накануне. На нем будут обсуждать проблемы безопасности, Брекзит и миграционный кризис.