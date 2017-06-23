Ще одна компанія-лоукостер виходить на український ринок

Директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябкін повідомив на власній сторінці в соціальній мережі Facebook, що з 2018 року до українського аеропорту почне літати ще одна відома компанія-лоукостер, інформує replyua.net.
Мова йде про німецького авіаперевізника Eurowings, що належить до групи компаній Lufthansa. Рябков розповів, що нині сторонам вдалося домовитись про польоти рейсів Київ-Берлін з подальшою можливістю відкриття польотів до Дюссельдорфу. Відповідних домовленостей представникам українського «Борисполя» з фахівцями німецької компанії вдалося досягти в результаті проведення переговорів в четвер, 22 червня. Рябков також додав, що керівництво Lufthansa Group гарно оцінило покращення рівня якості надання послуг української компанії.
Варто нагадати, що раніше керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що до кінця року в уряді очікують, що дві міжнародні компанії-лоукостери повідомлять про свій вихід на український ринок. На даний момент тривають переговори щодо цього питання. Про які саме компанії йде мова. Омелян наразі не повідомив.