Садовий відповів журналістам, чи піде він у відставку через «сміттєву проблему»



Міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle повідомив, що він не має намірів йти в відставку через сміттєву проблему, що нині ставить під загрозу екологічну ситуацію в регіоні,



Садовий зазначив, що не дасть своїм опонентам такого щастя і залишиться на посаді львівського міського голови до тих пір, доки «є довіра жителів міста», При цьому чинний мер Львова відзначив, що подібні заклики не є новими для нього, і він чує їх ще з 2006 року, відколи почав свою роботу на посаді очільника міста. Однак нині Садовий вважає, що на нього та його політичну силу «Самопоміч» продовжують тиснути представники центральної влади. Та наразі в цій боротьбі, за його словами, вагому підтримку йому надають колеги по «Самопомочі».



Крім того, Андрій Садовий додав, що сміттєва блокада міста штучно організована центральною владою, яка в силах швидко розблокувати її. Він також відмітив, що отримав з Києва ультиматум про те, що нібито вищі посадовці вимагають віддати функцію вивезення сміття та передати 300 мільйонів гривень. При цьому Садовий зауважив, що представники міської влади мають деякі плани для розв’язання кризи, однак вони є середньострокові і для повного вирішення ситуації в регіоні необхідна воля зверху.

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Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев Міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle повідомив, що він не має намірів йти в відставку через сміттєву проблему, що нині ставить під загрозу екологічну ситуацію в регіоні, інформує replyua.net Садовий зазначив, що не дасть своїм опонентам такого щастя і залишиться на посаді львівського міського голови до тих пір, доки «є довіра жителів міста», При цьому чинний мер Львова відзначив, що подібні заклики не є новими для нього, і він чує їх ще з 2006 року, відколи почав свою роботу на посаді очільника міста. Однак нині Садовий вважає, що на нього та його політичну силу «Самопоміч» продовжують тиснути представники центральної влади. Та наразі в цій боротьбі, за його словами, вагому підтримку йому надають колеги по «Самопомочі».Крім того, Андрій Садовий додав, що сміттєва блокада міста штучно організована центральною владою, яка в силах швидко розблокувати її. Він також відмітив, що отримав з Києва ультиматум про те, що нібито вищі посадовці вимагають віддати функцію вивезення сміття та передати 300 мільйонів гривень. При цьому Садовий зауважив, що представники міської влади мають деякі плани для розв’язання кризи, однак вони є середньострокові і для повного вирішення ситуації в регіоні необхідна воля зверху.