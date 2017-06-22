Березовець: Страна.юа – сіамський близнюк російської пропаганди

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Політолог Тарас Березовець на власній сторінці в Фейсбук поділися думками з приводу слідчих дій у приміщенні редакції видання «Страна.юа», - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Березовець наголошує, що у виданні «Страна.юа» постійно з’являвся доволі «специфічний» контент. Якість і направленість матеріалів дала підстави вважати, що це ЗМі – сіамський близнюк таких рупорів російської пропаганди як Лайфньюс, НТВ, Звезда, Россия-24 и Russia Today, тільки локація в нього трішки інша. І звісно ж, говорити про свободу слова у контексті ресурсу «Страна.юа» просто смішно – з ліберальними цінностями це видання ніяк не пов’язане.Березовець нагадує, що під час передвиборної кампанії діючий президент Франції Емануель Макрон взагалі позбавив акредитації російських пропагандистів, а потім ще й майже прямим текстом назвав їх брехунами та маніпуляторами на спільній з російським президентом Володимиром Путіним прес-конференції. І ніхто не звинуватив Макрона у втручанні в редакційну політику, наступі на свободу слова тощо. Політолог заважує, що пропагандисти завжди перевертають ситуацію з ніг на голову і використовують свободу для того, щоб завдати школи демократії. Адже насправді у російських ЗМІ є лише одна свобода – свобода дезінформації і брехні, - наголошує політолог.