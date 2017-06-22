Луценко повідомив про затримання головного редактора відомого ЗМІ

Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував на власній сторінці в соціальній мережі Facebook інформацію, що сьогодні увечері, 22 червня, було затримано головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву, інформує replyua.net.
За даними Луценка, Гужва вимагав у неназваного діючого політика хабар у розмірі 10 тисяч доларів за те, що він не опублікує в ЗМІ компрометуючі матеріали щодо нього. Представники правоохоронних органів спіймали головного редактора «Страна.ua» на гарячому і знайшли ті самі отримані чоловіком 10 тисяч доларів. Якого саме політика стосується ця справа, Луценко не уточнив. Однак генпрокурор додав, що слідчі володіють важливими у цій справі доказами, зокрема, відео- та аудіоматеріалами.
Що стосується самого Гужви, то він напередодні оприлюднення інформації щодо його затримання, повідомив на власній сторінці в соціальній мережі Facebook, що в редакції видання проводиться обшук по нібито сфальсифікованій справі, подробиці якої він повідомить згодом. Щоправда заступниця головного редактора Світлана Крюкова оприлюднила більше інформації щодо обшуків. Вона заявила, що до ньюз-руму редакції прийшли близько 15-20 співробітників СБУ. При цьому вхід до будівлі бізнес-центру, де знаходиться офіс видання, заблокували. Під час обшуків в приміщенні знаходились 3 представники видання, серед яких був і Гужва.