На Донбасі перебувають 132 заручники – Геращенко

Перша заступниця голови українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що на даний момент сепаратисти утримують 132 українських бранців, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Такі дані Геращенко оприлюднила в телевізійному ефірі «5 каналу». Представниця парламенту зауважила, що не варто очікувати, що обмін відбудеться 5 липня, як раніше повідомляв представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма. Геращенко вважає, що тоді бойовики знову висунуть вимогу почати узгодження переліку полонених.
Крім того, вона наголосила, що постійно зростає кількість бранців з української сторони,наприклад, в нинішньому списку, за словами Геращенко, присутні і представники преси, і цивільні особи, які потрапили до полону контрольованих Росією бойовиків лише за свою проукраїнську позицію. Однак представники другої сторони не підтверджують наявність багатьох людей з цього переліку в числі власних полонених. Водночас Геращенко зазначила, що бойовики висувають вимогу, аби до обміну потрапили люди, які не причетні до Мінського процесу взагалі.