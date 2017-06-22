Казанський: нарешті взялись за бурштиновий гадючник!

Журналіст Денис Казанський у персональному блозі на Фейсбук поділився деякими подробицями так званої «бурштинової справи», - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, журналіст розповідає: у листопаді 2016 року Кабмін ухвалив Постанову No 1063 про рекультивацію земель, пошкоджених у результаті видобутку бурштину. Саме завдяки цьому нормативному акту з’явилась нова корупційна схема. Полягала вона в тому, що з якимось лісгоспом домовлялись про визнання його земель такими, що зазнали пошкодження внаслідок нелегального видобутку бурштину. Керівництво лісгоспу зверталось із заявкою про те, що землі потребують рекультивації – адже дозвіл на неї отримати набагато легше ніж на видобуток бурштину, так і коштує це в рази дешевше. А далі землю планомірно перетворювали на «місячний пейзаж» - за результатом спробуй розберись що тут було.
За словами Казанського, куратором схеми був нардеп Березенко, а Розенблат виступав у ролі переговорника, який мав би домовитись з очільниками Держлісагентства, Держгеокадастру та Держгеонадр. Саме для цього в останні активно пропихали Кирилюка – колишнього регіонала та земляка Розенблата. Це вдалося зробити лише травні – і справа пішла. Тепер їх всіх притисли. Якщо у справі дійсно бере участь ФБР – то хлопцям не позаздриш. Нарешті хтось взявся за це бурштиновий гадючник! – наголошує журналіст.