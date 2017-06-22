Охоронці нардепа Розенблата почали співпрацювати зі слідством –ЗМІ

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкликали клопотання, в якому вони вимагали дозвіл на взяття під варту 2 охоронців парламентаря Борислава Розенблата, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У САП зауважили, що охоронці залишаються в статусі підозрюваних, але обрання запобіжного заходу для них відкладено. Чому в антикорупційному відомстві прийняли таке рішення, представники САП не повідомили, аргументувавши це таємницею слідства. Однак, як повідомляють джерела ЗМІ, двоє чоловіків, які є охоронцями Розенблата, вирішили піти на угоду зі слідством.
Варто нагадати, що днем раніше генпрокурор звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути питання щодо зняття недоторканності з 5 нардепів, серед яких Борислав Розенблат та Максим Поляков, які фігурують у справі щодо видобутку бурштину. За попередньою інформацією, парламентарі, отримавши в якості винагороди 300 тисяч доларів, за те, що вони на замовлення третіх сторін змогли б допомогти усунути труднощі під час нелегального видобутку бурштину.