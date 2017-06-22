На ремонт дороги Львов-Николаев выделено 800 миллионов гривен

Правительство приняло решение о выделении 800 миллионов гривен на капитальный ремонт трассы Львов-Николаев, которая проходит через Одессу, Умань, Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
Как информирует replyua.net на ЦТС, об этом рассказал Владимир Кистион, вице-премьер Украины. «Это стратегически важный проект для нашей страны. В особенности, в условиях роста товарооборота с Европой, и с учетом того, что эта трасса ведет к украинским портам», отметил Кистион. Напомним, что ранее в Кабинете министров заявляли о том, что собираются предложить ВР утвердить решение о выделении на реконструкцию этой дороги порядка двух с половиной миллиардов гривен. Премьер-министр при этом подчеркнул, что выделение средств позволит уже в этом году заняться интенсивным ремонтом трассы, ведь она является одной из самых важных в Украине.
Благодаря этой дороге западная граница соединяется с крупнейшими портами, кроме того, этой дорогой ежедневно пользуются миллионы украинцев, однако трасса Львов-Николаев по своему качеству остается одной из худших в Украине.