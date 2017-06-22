Кучма: Украина – сырьевой придаток, ее экономика почти развалилась

Леонид Кучма, бывший президент Украины, заявил о том, что экономика страны почти развалилась, и Украина скоро станет сырьевым придатком. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление от бывшего главы государства прозвучало во время выступления на открытии международного форума.
«Мы об экономике вообще забыли, Украина разваливается начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет. Куда мы идем? Мы рады свободной торговлей с Европой. Чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику», заявил Кучма. По его словам, в сельском хозяйстве осталась практически одна пшеница, еще в Европу продается мед, но по этим продуктам квоты давно исчерпаны, а европейцы продолжают ставить Украину на колени и заставляют ее продавать ценный лес, поскольку больше страна предложить ничего не может.
«Если мы будем бедными, как сегодня, мы станем никому не нужны! На 90 процентов все зависит от нас самих», считает Кучма и добавляет, что украинцам нужно перестать ходить с протянутой рукой.