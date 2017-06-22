Обмін полоненими на Донбасі має розпочатись до 5 липня – Кучма

Леонід Кучма, який є українським представником у Тристоронній контактній групі, що опікується урегулюванням ситуації на Донбасі, повідомив, що за результатами перемовин у Мінську, що відбулись 21 червня, сторонам вдалося домовитись, що завершити узгодження переліку полонених та розпочати процес обміну необхідно до 5 липня, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Саме 5 липня має відбутись наступне засідання ТКГ. Кучма відмітив, що наразі існують деякі розбіжності щодо списку, однак основний процес верифікації було завершено. Заплановано, що саме до початку наступного засідання сторони мають узгодити всі спірні питання і почати обмін полоненими. Нині ж, за даними Кучми, версії списків представників офіційного Києва та бойовиків різниться в 5-6 осіб.
Водночас Кучма висловив думку, що не варто очікувати суттєві зміни у мирному процесі щодо Донбасу до тих пір, поки не пройдуть вибори у Німеччині та РФ. Щоправда представник України у ТКГ сподівається, що новообраний президент Франції Еммануель Макрон зможе зрушити переговорний процес «з мертвої точки». Варто відмітити, що сам Макрон днем раніше повідомив журналістам, що зустріч нормандської четвірки варто очікувати до саміту G20, який відбудеться 7-8 липня.