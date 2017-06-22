СБУ порушила справу проти Мельничука і батальйону «Айдар»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через розбійного нападу депутата Сергія Мельничука і його батальйону «Айдар» в 2014 році в Новосвітлівці Луганської області. Як інформує replyua.net, про це заявили Володимир Винник та Андрій Сухаревский, яких визнали потерпілими в цьому процесі, передають «Українські новини».
Винник заявив, що СБУ відкрила кримінальне провадження у вересні минулого року після подання ним заяви, яку правоохоронці відмовлялися розглядати більше трьох років. Справа розслідується за статтею «створення терористичної групи» і «розбій». Крім того, Винник сказав, що 15 серпня 2014 року о 5 ранку в його будинок увірвалися 10 п'яних бійців «Айдару», серед яких був сам Мельничук. За словами потерпілого, вони побили його зятя Андрія Сухаревського, викрали два автомобілі, 11,4 тис. доларів і 5,6 тис. гривень.
За його словами, тоді «Айдар» пограбував майже всі будинки в селищі. «Людей зігнали до церкви, а в цей час грабували їхні будинки», - сказав він. На запит «Української правди» про те, за які дії відкрили це кримінальне провадження, в СБУ не дали конкретної відповіді.