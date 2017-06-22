В Україні різко подорожчала свинина

Вартість свинини б'є рекорди. Як передає replyua.net, за останній місяць вартість зросла на 10 відсотків. В середині червня вартість живої ваги свинини складала 44-47 гривень за кілограм, а напівтуша обрізна - 79-80 гривень за кілограм. Вартість свинини традиційно виросла в кінці лютого, проте зростання цін не припинилося в квітні-червні. Головна причина підвищення цін - скорочення поголів'я свиней, невисока рентабельність цього бізнесу і спалаху африканської чуми.
«Виробники намагаються компенсувати недоодержання прибутку протягом 2016 і початку 2017 року, коли ціни були невисокі. Крім обмеженої пропозиції, поки ціни підтримує і сезонний фактор: через спеку денні прирости свиней менше, що збільшує час на відгодівлю і витрати виробників», - розповів журналістам експерт Євген Дворник. Крім того, на вартість свинини вплинули і скасування спецрежиму ПДВ, і підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в низці великих мереж українських АЗС в період з 16 по 19 червня знизилися ціни на паливо. З початку травня оптова вартість ДТ активно знижується разом за падінням котирувань і зміцненням курсу гривні.