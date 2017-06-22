Через ДТП Україна щороку втрачає мільярди доларів

Останні 6 років Україна втрачає по 4 млрд. доларів на рік в результаті дорожньо-транспортних пригод. Як інформує replyua.net, про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов під час Першого міжнародного конгресу з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху.
«Згідно з офіційними даними, Україна за останні 6 років в ДТП втратила понад 26 тисяч співгромадян. За оцінками Світового банку, втрати української економіки від загиблих і травмованих у ДТП складають понад 4 млрд. доларів кожного року. Це надзвичайно велика сума, яка має значення на рівні держави. Це надзвичайно великий ефект для економіки України», - сказав Кравцов. За його словами, в напрямку поліпшення ситуації була проведена серйозна робота, зокрема, було затверджено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.
На його переконання, під час реалізації основних цілей цієї Стратегії важливо виробити єдиний ефективний механізм обліку і аналізу даних про ДТП для всіх відомств, працювати над забезпеченням безпеки на комерційному транспорті, проводити єдину державну політику щодо заходів та кампаній з інформування населення щодо ризиків на дорогах і про правила поведінки на дорогах тощо.