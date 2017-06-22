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У Києві пояснили, коли на Виноградарі запустять дві нові станції метро

У Києві пояснили, коли на Виноградарі запустять дві нові станції метро
До кінця 2019 року київський метрополітен поповниться двома новими станціями на Виноградарі. Як інформує replyua.net, про це заявив глава КП «Київський метрлополітен» Віктор Брагінський. «В даний час у нас в пріоритеті Виноградар. Цього року закінчуємо проектування, плануємо до кінця 2019 роки запустити дві станції - «Мостицька» і «Проспект Правди». За показниками ділянку буде з великим пасажиропотоком - близько 60 тисяч осіб на добу», - сказав Брагінський. Чиновник зазначив, що на проспекті Правди через невеликих розмірів ділянки планують особливі тунелі.

«За проектом розробляються« вертикальні »тунелі, розташовані один над одним. Для такого вузького ділянки - це ідеальний варіант », - додав Брагінський. Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що метро на Виноградар добудують за 3 роки. При цьому він підкреслив, що метро на Троєщину стане можливим тільки після добудови Подільсько-Воскресенського моста.

Як відомо, з 15 липня у Києві підвищать вартість проїзду на метро та іншому громадському транспорті на 1 гривню. Таким чином одна поїздка на автобусі, тролейбусі, трамваї і фунікулері обійдеться в 4 гривні.
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