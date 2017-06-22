Будівництво Керченського мосту завдає шкоди українському бюджету

Російська влада не узгодила з Україною будь-які дії по будівництву моста в Керченській протоці. Більше того, будівництво моста призведе до скорочення кількості заходів суден в порти Маріуполя і Бердянська. Як інформує Як інформує replyua.net, про це заявив заступник глави Міністерства інфраструктури України Юрій Лавренюк, повідомляє прес-служба відомства. За його словами, будівництв моста спричинить істотне зниження прибутку торгових операторів і адміністрації морських портів України.
«Будівництво і введення у подальшому в експлуатацію моста через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів в морські порти Маріуполя і Бердянська, зниження вантажообігу цих портів, гальмування їх розвитку, зниження рентабельності металургійних підприємств регіону, зменшення прибутку портових операторів та філій Адміністрації морських портів України, що неприпустимо », - сказав чиновник.
Лавренюк також висловив обурення тим, що Росія не погодила з українською владою будівництво моста, який зв'яже територію окупованого Криму з Краснодарським краєм.